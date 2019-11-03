Akhisarspor yine fırsat tepti 

TFF 1'inci Lig'de Osmanlıspor yenilgisinin ardından evinde Adana Demirspor'la 1-1 berabere kalan Akhisarspor zirve yarışında yine büyük fırsat tepti. Lider Ümraniyespor'un Menemenspor'a yenildiği haftayı 2 puan kayıpla bitiren yeşil-siyahlılar ilk 2'ye girme şansını kaçırdı.

Teknik direktör Mehmet Altıparmak alınan beraberliğe rağmen oynanan futbolun kendisini memnun ettiğini söyledi. Çok pozisyon ürettiklerini ifade eden deneyimli teknik adam, "Sahamızda galibiyetle ayrılamadık ama çok isteyen, pozisyon üreten ve bunu sahaya çok iyi yansıtan bir takımımız vardı. Maç, başından sonuna kadar bizim üstünlüğümüz ile geçti. Çok fazla pozisyona girdik ama bir tanesini gole çevirebildik" dedi.

Maçın hakemi Mustafa Öğretmenoğlu'nu da eleştiren Mehmet Altıparmak, "Hakem karşılaşmanın sonucuna çok etkili oldu. Öğretmenoğlu, çok tecrübeli olmasına rağmen formsuz ve kötü bir günündeydi. Net iki tane yüzde 100 penaltımızı es geçti. Maçın en kötüsü hakemlerdi. Belki onlara o şansı vermemeliydik ama hakemin de gördüğünü vermesi lazımdı. Yapacak bir şey yok artık bu maç geride kaldı. Bu uzun maratonda böyle maçları çok oynayacağız. Sezon sonunda gülen taraf olacağız" yorumunu yaptı.

Akhisarspor, gelecek hafta Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la deplasmanda kozlarını paylaşıp milli araya girecek. Ege ekibinde 4'üncü sarı kartını gören sağ bek Vrsajevic ise cezalı duruma düştü.

Kaynak: DHA