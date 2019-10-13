Akhisarspor'a Dutlulu morali
TFF 1. Lig'de haftaya oynayacağı Eskişehirspor maçının hazırlıklarını sürdüren Akhisarspor'a Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu'dan moral geldi.
TFF 1. Lig'de haftaya oynayacağı Eskişehirspor maçının hazırlıklarını sürdüren Akhisarspor'a Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu'dan moral geldi.
Yılmaz Atabarut Tesisleri'ndeki sahanın zemini bakımda olduğu için İlçe Stadı'nda çalışan yeşil-siyahlıların antrenmanını tribünden izleyen Besim Dutlulu, çalışma bitiminde teknik direktör Mehmet Altıparmak ve futbolcularla bir araya geldi. Cikalleshi'nin Arnavutluk Milli Takımı'nda olduğu Akhisarspor'da Taha'nın ise sakatlığı sürüyor.
(FOTOĞRAFLI)
Kaynak: DHA
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