Akhisarspor’da Çekdar imzaladı
TFF Birinci Lig ekibi Akhisarspor, daha önce anlaşmaya vardığı Galatasaray U21 takımından orta saha oyuncu Çekdar Orhan'la resmen anlaştı.
TFF Birinci Lig ekibi Akhisarspor, daha önce anlaşmaya vardığı Galatasaray U21 takımından orta saha oyuncu Çekdar Orhan'la resmen anlaştı. 10 numara pozisyonunda görev alan 21 yaşındaki futbolcu yeşil siyahlı kulüple 3 yıllık sözleşme imzaladı. Almanya'da Mönchengladbach altyapısında yetişen Çekdar, Türkiye'de 2017-18 sezonunun ilk yarında Antalyaspor U21 takımında görev aldı. Aynı yıl devre arasında Galatasaray'a transfer olan genç futbolcu, sarı-kırmızılı formayı 1.5 sezon terletti. Çekdar, geçen sezon Galatasaray U21 takımında 30 maçta 13 gol kaydetti.
(FOTOĞRAFLI)
DHA
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