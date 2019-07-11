Akhisarspor'da Güray ve Zeki'ye veda

SPOR Toto 1'inci Lig'e düştükten sonra Elvis Manu'yu Çin'e satıp Fatih, Bilal, Josue, Sissoko, Barbosa, Bokila ve Serginho'yla yollarını ayıran Akhisarspor'da, Güray Vural ve Zeki Yavru da takıma veda etti. Kariyerlerine Süper Lig'de devam etmek istediklerini bildirip yeni sezon öncesi antrenmanlara katılmayan iki futbolcudan Güray, Gazişehir Gaziantep'le görüşüyor. Tecrübeli futbolcu geçen sezon başında Kayserispor'dan yuvaya dönmüştü. Geçen sezon devre arasında Trabzonspor'dan transfer edilen Zeki de yönetimden aldığı izinle Süper Lig'den kulüp arıyor. Yeşil-siyahlılarda sezon ortasında lisansı askıya alınan Dany de Akhisar'daki ilk etap çalışmalarına katılmasına rağmen dün başlayan Erzurum kampının kadrosuna alınmadı.

DHA