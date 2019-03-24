Akhisarspor’da kaleci Faith Öztürk’e af geldi

Spor Toto Süper Lig'de mücadele veren Akhisarspor, ligin 23. haftasında Galatasaray maçı ardından yönetim kurulu tarafından kadro dışı bırakılan kaleci Fatih Öztürk'ün affedildiği bildirildi.

Galatasaray maçı sonrası kadro dışı bırakılan 32 yaşındaki tecrübeli file bekçisi Fatih Öztürk'ün, yapılan yönetim kurulu kararı ile affedildiği ve salı gününden itibaren idmanlara başlayacağı bildirildi. Kaleci Fatih Öztürk'ün yerine kaleyi devralan ve önemli hatalar yapan Milan Lukac 4 maçta 7 gol yedi. Kaleci Fatih Öztürk'ün 2 Nisan'da yapılacak olan Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında kaleyi devralması bekleniyor.

Kaynak: İHA