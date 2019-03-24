Akhisarspor'da kaleci Fatih Öztürk'e af

SPOR Toto Süper Lig'de düşme hattında son sırada yer alan Akhisarspor'da 24 Şubat'taki Galatasaray deplasmanında sakatlığı gerekçesiyle forma giymediği için kadro dışı bırakılan kaleci Fatih Öztürk'e yönetimden af çıktı. Fatih'in yönetim kurulu kararıyla salı gününden itibaren takımla antrenmanlara başlayacağı öğrenildi. Akigo'da 4 sezondur forma giyen, sözleşmesi sezon sonunda bitecek 32 yaşındaki Fatih'in adı Galatasaray'ın ardından Beşiktaş'la da anılmaya başlamıştı.

DHA