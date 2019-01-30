Akhisarspor'da Musa imzaladı

TRANSFER döneminde Osmanlıspor'dan golcü Cikalleshi, Kayserispor'dan orta saha Rotman, Trabzonspor'dan sağ bek Zeki ve Belçika'nın Mechelen takımından stoper Cocalic'i renklerine bağlayan Süper Lig ekibi Akhisarspor, Musa Nizam'la da resmen anlaştı. Akhisarspor'un önerdiği ücreti önce reddeden ardından kurmaylarla görüşüp el sıkışan 28 yaşındaki Musa, Ege ekibiyle 2.5 yıllık sözleşme imzaladı. Yılmaz Atabarut Tesislerinde düzenlenen imza törenine Başkan Hüseyin Eryüksel de katıldı.

Antalyaspor'un altyapısından yetişip Denizlispor, Trabzonspor ve Gaziantepspor formalarını terleten deneyimli defans oyuncusu sezonun ilk yarısında sadece 5 Ziraat Türkiye Kupası müsabakasına çıktı.

Akhisarspor'da başarılı olacağını belirten Musa, "Akhisarspor'a geldiğim için çok mutluyum. Bana güvenenleri mahcup etmeyeceğim" diye konuştu.

Musa'nın Pazar günü iç sahada oynanacak Medipol Başakşehir karşılaşmasına defanstaki eksikler nedeniyle ilk on birde başlayacağı bildirildi.

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DHA