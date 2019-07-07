Akhisarspor'da takımda kalacak yabancılar netleşiyor

Spor Toto 1'inci Lig'e düştükten sonra kadrosundaki 14 yabancıdan Manu, Josue, Sissoko, Barbosa, Bokila ve Serginho'nun ayrıldığı Akhisarspor'da kalacak lejyonerler netleşiyor. Halen sözleşmeli 8 yabancısı bulunup bu sayıyı yeni sezonda 1. Lig'de 6'ya indirmesi gereken Akhisar'da teknik direktör Mehmet Altıparmak'ın mutlaka kalmalarını istediği Rotman ve Cocalic'ten sonra Lukac ve Vrajevic'le de yola devam kararı alındı. Takımdaki gelecekleri belirsiz olan Lopes, Cikalleshi ve Regattin ise halen Akhisar'a dönmedi. Bu isimlerle pazarlık yapacak Akhisarspor, kontenjanı açtığı takdirde yabancı bir forvet almayı planlıyor.

Akhisar'da 1 yıl oynadıktan sonra Çin'in Beijing Renhe takımına satılan Hollandalı forvet Elvis Manu, ülkesinde Akhisarspor ve Türk futboluyla ilgili açıklamalarda bulundu. Türkiye'de hakemlerin büyük takımlar lehine kararlar verdiğini savunan Manu, "Türkiye Kupası finalinde kupayı kazandığımızı düşünürken bitime 10 dakika kala işler ters gitti. Akhisarspor küme düştükten sonra 1'inci Lig'de devam etmek istemedim. Süper Lig'de ilk 5 içinde yer alan takımlar beni istedi. Onlara da gidebilirdim. Türkiye'de beni seviyorlar, oyun tarzımı beğeniyorlar. Türkçe bile öğrenmiştim. Ancak Çin'de yeni bir macera yaşamak istedim" dedi.

DHA