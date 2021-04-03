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  3. Akhisarsporlu Alim Aykut Esgi'den Ahmet Çakar ve Bişar Özbey hakkında çarpıcı iddia! Kadro dışı kaldı, Çakar ve Özbey babasından para istedi

Akhisarsporlu Alim Aykut Esgi'den Ahmet Çakar ve Bişar Özbey hakkında çarpıcı iddia! Kadro dışı kaldı, Çakar ve Özbey babasından para istedi

Akhisarpor'da forma giyen genç oyuncu Alim Aykut Esgi'nin transfer süreci ve kadro dışı bırakılması sürecinde Ahmet Çakar'ın ve Bişar Özbey'in babasından para istediğini iddia edildi. Genç oyuncu da iddiaları doğrularken," Hem TFF'ye hem de savcılığa başvuracağım." dedi.

Akhisarsporlu Alim Aykut Esgi'den Ahmet Çakar ve Bişar Özbey hakkında çarpıcı iddia! Kadro dışı kaldı, Çakar ve Özbey babasından para istedi

Sosyal medyada lakeoftears isimli bir kullanıcının aktardıklarına göre Almanya'da dünyaya gelen Aykut Alim Esgi isimli genç futbolcunun babası oğlunun Türkiye'de kariyer yapmasını istiyor. Bu süreçte Ahmet Çakar ve Bişar Özbey, oyuncuyu 40 bin euroya Fatih Karagümrük'e transfer olmasını sağlıyor. 

KARAGÜMRÜK'TE KADRO DIŞI BIRAKILDI, AKHİSARSPOR'A GİTTİ

Daha sonra Karagümrük takımında kadro dışı bırakılan genç oyuncu İstanbul içinde  başka takımlara transfer olduktan sonra Bişar Özbey ve Ahmet Çakar sayesinde 30 bin euroya Akhisarspor'a transfer oluyor. 

AKHİSARSPOR'DA DA KADRO DIŞI BIRAKILDI

Oyuncu burada da kadro dışı bırakıldı ve  hiçbir maçta forma giymedi.

 

 

30 BİN EURO ÜCRET İSTENDİ

İddiaya göre Ahmet Çakar ve Bişar Özbey, oyuncunun yeniden kadroya alınması için Aykut Alim Esgi'nin babasından 30 bin euro istedi. Sosyal medya bu iddialar ile çalkanırken genç oyuncuya destek olan taraftarlar #AlimEsgiYalnızDeğildir etiketi ile paylaşımda bulundular.

Ayrıca Ahmet Çakar'a sorular yönelten sosyal medya kullanıcısı şu ifadeleri kullandı:

"Sen gariban bir aileyi, 70 bin € uğruna dolandırmaya, komisyon almaya utanmıyor musun? Oyuncuyu ve babasını, 4.5 yıllık kontrat ve kadro dışı üzerinden tehdit etmeye utanmadın mı?" 

Alim Aykut Esgi kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Hangi takımda oynuyor, hangi mevkide oynuyor?Alim Aykut Esgi kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Hangi takımda oynuyor, hangi mevkide oynuyor?

AYKUT ALİM ESGİ'DEN AÇIKLAMA: TFF, SAVCILIĞA BAŞVURACAĞIM

Bu iddialar sosyal medyada konuşulurken genç oyuncu Aykut Alim Esgi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda " Ahmer Çakar, bugün VAR Odası'na bağlanacakmış. Umarım bu yayına beni ve babamı da bağlarlar. Beni önce Karagümrük'e sonra Darıca Gençlerbirliği'ne sonra da Akhisarspor'a götürmek için babamdan ne kadar aldıklarını açıklayacağım. Ayrıca tekrar takıma girmem için ne kadar istediklerini de açıklayacağım. Şayet beni bağlamazlarsa başka bir kanala bağlanıp bütün gerçekleri açıklayacağım. Hem TFF'ye hem de savcılığa başvuracağım." ifadelerini kullandı.

Akhisarsporlu Alim Aykut Esgi'den Ahmet Çakar ve Bişar Özbey hakkında çarpıcı iddia! Kadro dışı kaldı, Çakar ve Özbey babasından para istedi

Akhisarsporlu Alim Aykut Esgi'den Ahmet Çakar ve Bişar Özbey hakkında çarpıcı iddia! Kadro dışı kaldı, Çakar ve Özbey babasından para istediAkhisarsporlu Alim Aykut Esgi'den Ahmet Çakar ve Bişar Özbey hakkında çarpıcı iddia! Kadro dışı kaldı, Çakar ve Özbey babasından para istediAkhisarsporlu Alim Aykut Esgi'den Ahmet Çakar ve Bişar Özbey hakkında çarpıcı iddia! Kadro dışı kaldı, Çakar ve Özbey babasından para istediAkhisarsporlu Alim Aykut Esgi'den Ahmet Çakar ve Bişar Özbey hakkında çarpıcı iddia! Kadro dışı kaldı, Çakar ve Özbey babasından para istediAkhisarsporlu Alim Aykut Esgi'den Ahmet Çakar ve Bişar Özbey hakkında çarpıcı iddia! Kadro dışı kaldı, Çakar ve Özbey babasından para istediAkhisarsporlu Alim Aykut Esgi'den Ahmet Çakar ve Bişar Özbey hakkında çarpıcı iddia! Kadro dışı kaldı, Çakar ve Özbey babasından para istedi

Tayfun Altuntaş
Editör
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