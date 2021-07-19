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Akhisarspor'un eski başkanı Hüseyin Eryüksel hayatını kaybetti!

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Akhisarspor'un eski başkanlarından Hüseyin Eryüksel'in yaşamını yitirdiği açıklandı. Eryüksel'in trafikte geçirdiği kalp krizi nedeniyle vefat ettiği aktarıldı.

Akhisarspor'un eski başkanı Hüseyin Eryüksel hayatını kaybetti!

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Akhisarspor'un eski başkanlarından Hüseyin Eryüksel, Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde aracında seyir halinde olduğu sırada başında kalp krizi geçirdi. Akhisarspor eski başkanı Hüseyin Eryüksel, hayatını kaybetti.

Hüseyin Eryüksel idaresindeki 45 ACU 421 plakalı otomobil, Bakır Mahallesi'nde duvara çarptı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, sürücüyü Kırkağaç Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kalp krizi geçirdiği belirlenen Eryüksel, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

İnşaat mühendisi olan Hüseyin Eryüksel, 2009-2019 yıllarında Akhisarspor'da başkanlık görevi yapmış, 2019 seçimlerinde de AK Parti'den Akhisar Belediye Başkan adayı olmuştu.

HÜSEYİN ERYÜKSEL KİMDRİR?

Hüseyin Eryüksel 19 Haziran 2009-2019 yılları arası Akhisar Belediyespor'un başkanlığını yürütmüş, 2019-2021 yılları arasında ise kulübün as başkanı olarak görev yapmıştır.

Hüseyin Eryüksel hakkında detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

{TITLE_STRIP}Hüseyin Eryüksel kimdir?

 

Berkem Temizel
Gece Editörü
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