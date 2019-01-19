Akhisarspor'un yüzü kızardı

por Toto Süper Lig'de ikinci yarının açılış maçında Beşiktaş'a evinde 3-1 yenilen Akhisarspor, kural hatası yaptığı için hükmen mağlup ilan edilecek olmasıyla çifte üzüntü yaşadı.

2018-19 Süper Lig Statüsü'ne göre 18 kişilik maç kadrosunda en fazla 11, 21 kişilik kadroda ise en fazla 12 yabancı futbolcuyu esame listesine alma hakkı varken listeye 13 yabancı yazan Akhisarspor, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından hükmen mağlup ilan edilecek. Ligde ilk yarıyı düşme hattında tamamlayan, ikinci yarıya ise Beşiktaş karşısındaki yenilgi ve esame listesi kriziyle çifte şok yaşayarak başlayan yeşil-siyahlılarda teknik direktör olarak sorumluluğu üzerine aldığını belirten Cihat Arslan, çok üzgün olduklarını söyledi.

Takımdaki yerli futbolculardan Bilal Kısa, Mustafa Yumlu, Eray Ataseven ve Kadir Keleş'in sakat olduğunu hatırlatan Arslan, "21 kişilik listeyi tamamlayabilmek için altyapıdan Göksu'yu ve üçüncü kaleci Bora'yı, maçtan önceki gün sözleşme imzalayıp hazır olmayan Zeki'yi kadroya aldık. Zeki'yle birlikte maç öncesi sözleşme imzalayan yeni transferler Rotman ve Cikalleshi de kadrodaydı. Olayın bize bakan yanıyla büyük bir hata yaptık. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, kural hatasını maç öncesi gördüklerini söylemiş. Bu Şenol Hoca'nın takdiri. Hatayı yapan taraf biziz ve bundan utanç duyuyoruz. Hata benim, rakibi suçlayamam ve kimsenin günahı yok" diye konuştu.

DHA