Akhmadzhon Anvarov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Akhmadzhon Anvarov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Akhmadzhon Anvarov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Akhmadzhon Anvarov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Akhmadzhon Anvarov 24 Ekim 2002 tarihinde doğmuştur. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Аҳмаджон Анваров şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Akhmadzhon Anvarov Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Andijon futbol takımında oynamaktadır. FK Andijon takımına - tarihinde katılmıştır. Akhmadzhon Anvarov'nin FK Andijon ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Akhmadzhon Anvarov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Akhmadzhon Anvarov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Akhmadzhon Anvarov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Akhmadzhon Anvarov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Akhmadzhon Anvarov şuan FK Andijon takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

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