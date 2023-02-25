Akhmed Bunkhoev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Akhmed Bunkhoev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Akhmed Bunkhoev kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Akhmed Bunkhoev ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Akhmed Bunkhoev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Akhmed Bunkhoev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Akhmed Bunkhoev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Akhmed Bunkhoev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Akhmed Bunkhoev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Akhmed Bunkhoev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Akhmed Bunkhoev 1 Ocak 2001 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Бунхоев Ахмед Лечаевич şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Akhmed Bunkhoev Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Akhmed Bunkhoev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Oriku futbol takımında oynamaktadır. KF Oriku takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Akhmed Bunkhoev'nin KF Oriku ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Akhmed Bunkhoev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Akhmed Bunkhoev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

Akhmed Bunkhoev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Akhmed Bunkhoev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Akhmat II

9 Eylül 2021 yılında Labëria

22 Şubat 2022 yılında Rubin Yalta

1 Temmuz 2022 yılında KF Oriku

Akhmed Bunkhoev kimdir

Akhmed Bunkhoev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Akhmed Bunkhoev şuan KF Oriku takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Akhmed Bunkhoev nereli

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