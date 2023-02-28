Akhror İnoyatov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Akhror İnoyatov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Akhror İnoyatov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Akhror İnoyatov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Akhror İnoyatov 5 Mayıs 1996 tarihinde doğmuştur. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Аҳрор Иноятов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Akhror İnoyatov Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Andijon futbol takımında oynamaktadır. FK Andijon takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Akhror İnoyatov'nin FK Andijon ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Akhror İnoyatov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Akhror İnoyatov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Akhror İnoyatov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Akhror İnoyatov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2020 yılında Istiqlol Fergan

1 Ocak 2021 yılında FC Yangier

1 Ağustos 2021 yılında FK Eskhata

1 Ocak 2022 yılında FK Andijon

Akhror İnoyatov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Akhror İnoyatov şuan FK Andijon takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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