Akhtam Nazarov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Akhtam Nazarov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Akhtam Nazarov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Akhtam Nazarov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Akhtam Nazarov 29 Eylül 1992 tarihinde Dushanbe şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Tacikistan uyrukludur.Gerçek adı da Назаров Аҳтам şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Akhtam Nazarov Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KT agency yapmaktadır. Akhtam Nazarov, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Andijon futbol takımında oynamaktadır. FK Andijon takımına 30 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Akhtam Nazarov'nin FK Andijon ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Akhtam Nazarov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Akhtam Nazarov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Akhtam Nazarov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Akhtam Nazarov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Barqchi

1 Ocak 2013 yılında Istiqlol

14 Kasım 2019 yılında Bashund. Kings

1 Temmuz 2020 yılında Istiqlol

30 Ocak 2023 yılında FK Andijon

Akhtam Nazarov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Akhtam Nazarov şuan FK Andijon takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Akhtam Nazarov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Tacikistan takımında 19 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 68 maçta 5 gol atmıştır.

Tacikistan U21 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 1 gol atmıştır.

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