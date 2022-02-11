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Akı ne demek, TDK'ya göre Akı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Akı kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Akı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Akı nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Akı kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Akı ne demek, TDK'ya göre Akı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Akı ne demek? Akı TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi akı kelimesi. Peki akı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre akı nedir, akı kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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AKI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Akı kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre akı kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Herhangi bir kuvvet alanında, belli bir düzlemin belli bir bölümünden geçtiği varsayılan güç çizgileri, seyelan

AKI KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- ışık akısı, ışınım akısı

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?

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