Aki Solvason kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aki Solvason Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aki Solvason adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aki Solvason Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aki Solvason 18 Mart 1999 tarihinde doğmuştur. İzlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aki Solvason Forvet - Forvet Arkası mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dalvík/Reynir futbol takımında oynamaktadır. Dalvík/Reynir takımına 19 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Aki Solvason'nin Dalvík/Reynir ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Aki Solvason Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aki Solvason isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aki Solvason Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aki Solvason futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Temmuz 2016 yılında Dalvík/Reynir

10 Ocak 2017 yılında KA Akureyri

20 Temmuz 2017 yılında Mangi

16 Ekim 2017 yılında KA Akureyri

3 Mart 2018 yılında Dalvík/Reynir

26 Nisan 2018 yılında KA Akureyri

3 Nisan 2019 yılında Mangi

16 Ekim 2019 yılında KA Akureyri

6 Haziran 2020 yılında Dalvík/Reynir

16 Ekim 2020 yılında KA Akureyri

1 Temmuz 2021 yılında KF Fjallabyggd

16 Ekim 2021 yılında KA Akureyri

12 Mayıs 2022 yılında Völsungur ÍF

2 Şubat 2023 yılında KA Akureyri

19 Şubat 2023 yılında Dalvík/Reynir

Aki Solvason Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aki Solvason şuan Dalvík/Reynir takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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