Akidesi Bozuk ne demek, TDK'ya göre Akidesi Bozuk kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Akidesi bozuk ne demek? Akidesi bozuk TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi akidesi bozuk kelimesi. Peki akidesi bozuk ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre akidesi bozuk nedir, akidesi bozuk kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

AKİDESİ BOZUK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Akidesi bozuk kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre akidesi bozuk kelimesi anlamı şu şekildedir:

- İnancı bozulmuş olan (kimse)

