Akif Aksoy güven tazeledi
Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şubesi'nin 15. Olağan Genel Kurulunda mevcut başkan Akif Aksoy yeniden başkan seçildi.
Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şubesi'nin 15. Olağan Genel Kurulunda mevcut başkan Akif Aksoy yeniden başkan seçildi.
Makine Mühendisleri Odası'nın 15. Olağan Genel Kurulu'nda 2 liste yarıştı. Kurulda yapılan seçimlerde kullanılan oyların 688'ini alan mevcut başkan Akif Aksoy yeniden başkan seçildi. Diğer başkan adayı İlyas Çürüttü ise 383 oy aldı.
Kaynak: İHA
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