Akihiro İenaga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Akihiro İenaga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Akihiro İenaga kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Akihiro İenaga ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Akihiro İenaga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Akihiro İenaga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Akihiro İenaga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Akihiro İenaga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Akihiro İenaga adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Akihiro İenaga Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Akihiro İenaga 13 Haziran 1986 tarihinde Nagaokakyo, Kyoto şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 家長 昭博 şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Akihiro İenaga Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini HEROE yapmaktadır. Akihiro İenaga, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kawasaki Frontale futbol takımında oynamaktadır. Kawasaki Frontale takımına 5 Ocak 2017 tarihinde katılmıştır. Akihiro İenaga'nin Kawasaki Frontale ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Akihiro İenaga Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Akihiro İenaga isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Akihiro İenaga Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Akihiro İenaga futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2004 yılında Gamba Osaka

1 Şubat 2008 yılında Oita Trinita

31 Ocak 2010 yılında Gamba Osaka

1 Şubat 2010 yılında Cerezo Osaka

31 Aralık 2010 yılında Gamba Osaka

1 Ocak 2011 yılında Mallorca

15 Şubat 2012 yılında Ulsan Hyundai

31 Temmuz 2012 yılında Mallorca

1 Ağustos 2012 yılında Gamba Osaka

30 Haziran 2013 yılında Mallorca

15 Ocak 2014 yılında Omiya Ardija

5 Ocak 2017 yılında Kawasaki Front.

Akihiro İenaga kimdir

Akihiro İenaga Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Akihiro İenaga şuan Kawasaki Frontale takımında oynamakta ve 41 numaralı formayı giymektedir.

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Akihiro İenaga nereli

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