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  3. Akıl almaz hacamat kazası! Hacamat yaptıran şahsın anüs bölgesine yağlı bardak kaçtı

Akıl almaz hacamat kazası! Hacamat yaptıran şahsın anüs bölgesine yağlı bardak kaçtı

Şanlıurfa'da meydana gelen olayda basur sorunu yaşayan bir şahıs hacamat yaptırmak istedi. Hacamat esnasında anüs bölgesine yağlı bardak geçen şahıs ameliyata alındı.

Akıl almaz hacamat kazası! Hacamat yaptıran şahsın anüs bölgesine yağlı bardak kaçtı

Şanlıurfa'da meydana gelen olayda hacamat yaptıran bir şahıs yaralandı. Tedavi için hacamat yaptıran kişinin anüs bölgesine yağlı çay bardağı kaçtı. Yaralanan şahıs ameliyata alınırken bardak cerrahi müdahale ile çıkarıldı.

AMELİYATLA ÇIKARILDI

Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvuran kişi ilk olarak röntgene alındı. Anüs bölgesinde çay bardağının görülmesi üzerine ismi açıklanmayan şahıs ameliyata alındı. Çay bardağı, uzman doktorlar tarafından gerçekleştirilen operasyonla çıkarıldı. Hasta ameliyat sonrasında sağlığına kavuşurken, doktorlar kişinin basur hastası olduğunu ifade etti. Uzun zamandır basur sorunu yaşayan kişi hacamat sırasında anüs bölgesine giren bardaktan kurtulması sonrası doktorlara teşekkür etti.

 

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