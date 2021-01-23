Akıl almaz olay! 18 aylık bebek, 5 yaşındaki kuzenini vurarak öldürdü

ABD'de vatandaşların silahlara kolayca eriştiği için her evde beylik tabancası veya başka türlü silah bulunuyor. Bu durum çok acı bir olayın yaşanmasına neden oldu. İndependent Türkçe'de yer alan The Detroit Free Press'in haberine göre, polis çarşamba günü sabah 09.30 sularında bir çocuğun vurulduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

BOYNUNDAN VURULDU

Michigan eyaletine bağlı Detroit'teki eve ulaşan memurlar, 5 yaşındaki çocuğun boynundan vurulduğunu gördü. Aceleyle hastaneye götürülen ufaklık kurtarılamadı.

BAŞIBOŞ SİLAH

Polis, 18 aylık bir erkek çocuğunun evde başıboş bir silah bularak yanlışlıkla kuzenini vurduğunu söyledi. Olay anında kurbanın 27 yaşındaki babası, çocukların büyükannesi ve bir yaşındaki bir kız çocuğunun daha evde olduğu bildirildi.

BABA GÖZALTINA ALINDI

Silaha sahip olduğu düşünülen baba gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Polis Şefi Tiffany Stewart, düzenlediği basın toplantısında olaya ilişkin olarak şöyle konuştu:

"Bugün kentimiz için üzücü bir gün. Detroit kentinde silah güvenliği sağlanmadığı için bir çocuğu daha kaybettik. Bunun önüne geçmek kesinlikle mümkündü.

BİDEN SİLAH KONTROLÜ KONUSUNDA SIKI ÖNLEMLER ALACAK

Öte yandan ABD'de Joe Biden yönetimi göreve başlamadan önce silah kontrolü konusunda daha sıkı önlemler alacağını belirtmiş, bu da ateşli silah satışlarını alevlendirmişti. Glock marka tabancalar ve yarı otomatik silahlar raflardan kapış kapış alındı.