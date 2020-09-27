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  3. Akıl almaz olay! 4 kişinin tecavüzüne uğrayıp susması için dili kesildi

Akıl almaz olay! 4 kişinin tecavüzüne uğrayıp susması için dili kesildi

Hindistan'da 20 yaşlarındaki bir kadın bir köyde 4 kişinin tecavüzüne uğradı. Yapılan aramalar sonucunda doktor kontrolü altına alınan kadının vücudunda kırıklar tespit edildi. kadının tecavüzcülerin ismini vermemesi için ise dilinin kesildiği iddia ediliyor.

Akıl almaz olay! 4 kişinin tecavüzüne uğrayıp susması için dili kesildi

Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletinde yaşanan olayda 4 kişinin tecavüzüne uğrayan 20 yaşındaki bir kadın, köyde yapılan aramalar sonucunda bulunup hastaneye kaldırıldı. Vücudunun çoğu yerinde kırıklar olan kadının dilinin de kesildiği görüldü. Bu durumun ardından polis ekipleri ise olayla ilgili soruşturma başlattı.

SAĞLIK DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Doktorlar, tecavüzün yanı sıra darp edilen kızın durumunun ciddi olduğunu söylediler. Kızın ailesi, olay ile ilgili polisin kendileriyle hiç ilgilenmediğini, tepkiler üzerine polisin harekete geçip saldırganları gözaltına aldığını söyledi. Polis ise bu iddiaları kabul etmedi.

Akıl almaz olay! 4 kişinin tecavüzüne uğrayıp susması için dili kesildi

İSİM VERMEMESİ İÇİN DİLİ KESİLDİ

Polis, olayla ilgili diğer üç saldırganında yakalanıp tutuklandığını söyledi. Polis, yaptığı açıklamada tecavüze uğrayan ve darp edilen kadının, saldırganların ismini vermemesi için dilini kesmiş olabileceğini söyledi.

Okan Gül
Video Editörü


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