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Akıl Kethüdası ne demek, TDK'ya göre Akıl Kethüdası kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Akıl Kethüdası kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Akıl Kethüdası ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Akıl Kethüdası nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Akıl Kethüdası kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Akıl Kethüdası ne demek, TDK'ya göre Akıl Kethüdası kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Akıl kethüdası ne demek? Akıl kethüdası TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi akıl kethüdası kelimesi. Peki akıl kethüdası ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre akıl kethüdası nedir, akıl kethüdası kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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AKIL KETHÜDASI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Akıl kethüdası kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre akıl kethüdası kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Akıl hocası

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?

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