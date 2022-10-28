Akıl sağlığınızı korumak istiyorsanız bu 3 burçtan koşarak uzaklaşın!

2. Oğlak

Oğlak burcu, aşırı gamsız ya da aşırı kontrollü bir insan değilseniz uzak durmanız gereken burçlardan biridir. Oğlak burcuyla iyi anlaşabilmek için ya onun söylediği hiçbir şeyi kafaya takmamanız gerekiyor ya da ona konuşacak hiçbir malzeme vermemeniz gerekiyor. Orta halli bir insan olursanız anlaşması zor bir burçtur Oğlak burcu. Sizi kontrol edebilmek için her şeyi yapacaktır. Onun prensiplerine ters bir şey yaparsanız, onun istediği gibi bir insan olamazsanız hayatınız boyunca Oğlak burcunun eleştirilerini dinlemek zorunda kalacaksınız. Oğlak burçlarının en toksik özelliklerinden biri budur, kaçmak en iyi fikir. Onsuz asla diyorsanız orası başka.