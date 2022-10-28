Akıl sağlığınızı korumak istiyorsanız bu 3 burçtan koşarak uzaklaşın!
Her burcun zor ve toksik özellikleri vardır ama bazı burçlar var ki onlardan uzak olmak en iyisi. İşte akıl sağlığınızı korumak için uzak durmanız gereken 3 burç...
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