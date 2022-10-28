Akıl sağlığınızı korumak istiyorsanız bu 3 burçtan koşarak uzaklaşın!

Her burcun zor ve toksik özellikleri vardır ama bazı burçlar var ki onlardan uzak olmak en iyisi. İşte akıl sağlığınızı korumak için uzak durmanız gereken 3 burç...

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
YAYINLAMA
Google News
Akıl sağlığınızı korumak istiyorsanız bu 3 burçtan koşarak uzaklaşın! 1

1. Koç

İlk sırayı Koç burcu alıyor. Koç burçları sabırsız ve bir o kadar da ısrarcı olabiliyorlar. İstedikleri bir şey varsa ona hemen ulaşma arzusu taşırlar. Bu da onları sabırsız ve inatçı yapar. Ayrıca onların ağızlarından genellikle "ben" kelimesini duyarsınız. Fazlasıyla bencildirler. Önce kendilerini düşünürler. Çoğunlukla sizin duygularınız onlar için önemsiz olur. Yalnızca kendi mutluluklarına odaklandıklarından sizi değersiz hissetireceklerdir. Duygusal ve hassas bir yapıya sahipseniz, Koç burcu sizin anlaşabileceğiniz tarzda bir insan olmayacaktır. Koşarak uzaklaşmak en iyisi.

Akıl sağlığınızı korumak istiyorsanız bu 3 burçtan koşarak uzaklaşın! 2

2. Oğlak

Oğlak burcu, aşırı gamsız ya da aşırı kontrollü bir insan değilseniz uzak durmanız gereken burçlardan biridir. Oğlak burcuyla iyi anlaşabilmek için ya onun söylediği hiçbir şeyi kafaya takmamanız gerekiyor ya da ona konuşacak hiçbir malzeme vermemeniz gerekiyor. Orta halli bir insan olursanız anlaşması zor bir burçtur Oğlak burcu. Sizi kontrol edebilmek için her şeyi yapacaktır. Onun prensiplerine ters bir şey yaparsanız, onun istediği gibi bir insan olamazsanız hayatınız boyunca Oğlak burcunun eleştirilerini dinlemek zorunda kalacaksınız. Oğlak burçlarının en toksik özelliklerinden biri budur, kaçmak en iyi fikir. Onsuz asla diyorsanız orası başka.

Akıl sağlığınızı korumak istiyorsanız bu 3 burçtan koşarak uzaklaşın! 3

3. Yengeç

Yengeç burcu, manipülatiflikte master yapmış burçların başında geliyor. Gözleri dolu dolu konuşarak, bam telinize dokunarak her istediğini yaptırabilecek bu burç çok ama çok tehlikeli olabiliyor. Bana kimse istemediğim bir şeyi yaptıramaz dersiniz ve bir anda kendinizi Yengeç burcunu memnun etmeye çalışırken bulursunuz. Elinizi verseniz kolunuzu kaptırırsınız. Hayatınızı birini memnun etmeye çalışarak geçirmek istemiyorsanız Yengeç burçlarının olduğu yerlerden koşarak uzaklaşın..

İlgili Haberler
28 Ekim 2022 günlük burç yorumları | Akrep, sakin kalmalısın, Kova, faydası olmayandan uzaklaş!
28 Ekim 2022 günlük burç yorumları | Akrep, sakin kalmalısın, Kova, faydası olmayandan uzaklaş!
27 Ekim 2022 Perşembe günlük burç yorumları | İkizler, her şeyi kişisel algılama, Balık, yeni bir hayata başlıyorsun!
27 Ekim 2022 Perşembe günlük burç yorumları | İkizler, her şeyi kişisel algılama, Balık, yeni bir hayata başlıyorsun!
26 Ekim 2022 günlük burç yorumları | Aslan, vaktini sana iyi gelene harca, Oğlak, sorunlarına çözüm ara!
26 Ekim 2022 günlük burç yorumları | Aslan, vaktini sana iyi gelene harca, Oğlak, sorunlarına çözüm ara!
Son Haberler
Ankara'da şüpheli uyandıran ölüm! 58 yaşındaki kadın, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu!
Ankara'da şüpheli uyandıran ölüm! 58 yaşındaki kadın, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu!
Son dakika | Malatya’nın Pütürge ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son dakika | Malatya’nın Pütürge ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Akıl sağlığınızı korumak istiyorsanız bu 3 burçtan koşarak uzaklaşın!
Akıl sağlığınızı korumak istiyorsanız bu 3 burçtan koşarak uzaklaşın!
61/1-a Trafik Cezası Nedir? 61/1-a Trafik Cezası 2022 Ne Kadar?
61/1-a Trafik Cezası Nedir? 61/1-a Trafik Cezası 2022 Ne Kadar?
On Numara sonuçları 28 Ekim 2022 Cuma| On Numara bilet sorgulama ekranı 28 Ekim 2022
On Numara sonuçları 28 Ekim 2022 Cuma| On Numara bilet sorgulama ekranı 28 Ekim 2022
İlk kahvaltılık mısır gevreklerinin ne amaçla üretildiğini öğrenince şok olacaksınız! Cinsel isteği...
İlk kahvaltılık mısır gevreklerinin ne amaçla üretildiğini öğrenince şok olacaksınız! Cinsel isteği...
Çok Okunanlar
Bugün kimin maçı var 28 Ekim 2022 Cuma? Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Bugün kimin maçı var 28 Ekim 2022 Cuma? Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Oyuncu Necati Şaşmaz sevenlerini korkuttu! Apar topar hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı!
Oyuncu Necati Şaşmaz sevenlerini korkuttu! Apar topar hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı!
Bakan Süleyman Soylu hakkında çirkin ifadeler kullanmıştı! CHP'li Ali Mahir Başarır hakkında fezleke hazırlandı
Bakan Süleyman Soylu hakkında çirkin ifadeler kullanmıştı! CHP'li Ali Mahir Başarır hakkında fezleke hazırlandı
Usta spiker Halit Kıvanç'ın oğlu Ümit Kıvanç'tan sitem dolu açıklama: Anneme ve bana başsağlığı dilemediler
Usta spiker Halit Kıvanç'ın oğlu Ümit Kıvanç'tan sitem dolu açıklama: Anneme ve bana başsağlığı dilemediler
İslamiyet'te var olduğu sanılan fakat tamamen Şamanizm'e dayanan 17 adet...
İslamiyet'te var olduğu sanılan fakat tamamen Şamanizm'e dayanan 17 adet...
Süper Loto sonuçları 27 Ekim 2022 Perşembe |27.10.2022 Süper Loto Sonuç sorgulama ekranı
Süper Loto sonuçları 27 Ekim 2022 Perşembe |27.10.2022 Süper Loto Sonuç sorgulama ekranı
Yorumlananlar
İbrahim Tatlıses'ten Ahmet Eşref Fakıbaba çıkışı: "Gerçek yüzünü Türkiye kamuoyuna anlatacağım "
İbrahim Tatlıses'ten Ahmet Eşref Fakıbaba çıkışı: "Gerçek yüzünü Türkiye kamuoyuna anlatacağım "
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: "Dünyanın İslam’a ihtiyacı var"
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: "Dünyanın İslam’a ihtiyacı var"
Nuray Sayarı ile haftalık burç yorumları 24- 30 Ekim 2022 | Akrep sevmeye doyamayacak, başak başkalarının işine burnunu sokma!
Nuray Sayarı ile haftalık burç yorumları 24- 30 Ekim 2022 | Akrep sevmeye doyamayacak, başak başkalarının işine burnunu sokma!
Antalya'da 17 yaşındaki öğrenci, gece yarısı gittiği öğretmeninin evinde hayatını kaybetti! Gencin ölümü şüpheli bulundu!
Antalya'da 17 yaşındaki öğrenci, gece yarısı gittiği öğretmeninin evinde hayatını kaybetti! Gencin ölümü şüpheli bulundu!