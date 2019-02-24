Bursa Valiliği, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Tüm Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında, Akıl ve Zeka Oyunları Türkiye Şampiyonası Bursa'da yapılacak.

Bursa, Akıl ve Zeka Oyunları Türkiye Şampiyonasına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 2018 Aralık ayında duyurusu yapılan Akıl ve Zeka Oyunları şampiyonasına 9-14 yaş aralığındaki tüm öğrenciler katılabilecek. Bursa'da ve tüm yurtta eş zamanlı olarak başlayan şampiyonada öncelikle ilçelerde gerçekleştirilen müsabakalarda dereceye giren öğrenciler il fillerine katılmaya hak kazanacak. 5 Nisan 2019 tarihine kadar gerçekleştirilecek il finallerinde başarılı olan öğrenciler ise 27-28 Nisan 2019 tarihinde Bursa'da yapılacak Türkiye şampiyonasında mücadele edecek. Akıl ve Zeka Oyunları Türkiye Şampiyonasında öğrenciler mangala, q-bıtz, equılıbrıo, pentago, kulamı ve reversi kategorinde yarışacak.

Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası kapsamında Bursa'nın ilçelerinde de müsabakalar devam ediyor. Müsabakalara katıla öğrenciler büyük heyecan yaşıyor. Bursa il finali 20 Mart 2019 tarihinde Soğanlı Kültür Merkezinde yapılacak turnuvanın Türkiye finali ise 27-28 Nisan 2019 tarihinde Merinos Kültür Merkezinde gerçekleştirilecek.

Yarışma ile çocukların düşünen, üreten ve karşılaştıkları problemlere çözümler bulabilen bireyler olarak yetişmesi, vakitlerini daha verimli geçirmelerinin sağlanması amaçlanıyor.

Kaynak: İHA