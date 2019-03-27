Akıl ve zeka oyunlarında şampiyonlar belli oldu

Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Şampiyonası'nda Zonguldak'ı temsil edecek öğrenciler belli oldu.

27-28 Nisan 2019 tarihlerinde TAZOF (Tüm Zeka Oyunları Federasyonu), Bursa Valiliği, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenecek olan Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası'nda; Mangala, QBitz ve Pentago oyunlarında Zonguldak'ı temsil edecek öğrencileri seçmek için yapılan Akıl ve Zeka Oyunları İl Şampiyonası 26 Mart'ta Zonguldak İlkokulu'nda yapıldı.

Turnuva sonucunda il şampiyonu olarak ve Bursa'da düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonasında Zonguldak'ı temsil etmeye hak kazanan öğrenciler şöyle;

"İlkokul Kategorisinde; Mangala: Gülce Nisa Arslan (Çaycuma İsmail Hakkı Tonguç İlkokulu). Pentago : Bilal Birkan Çelik ( Çaycuma 75. Yıl İlkokulu). Qbitz : Arif Süha Aydın (Zonguldak İlkokulu)

Ortaokul Kategorisi; Mangala: Barış Rasim Bozacıoğlu (Kdz. Ereğli Şehit Madenciler Ortaokulu)"

Kaynak: İHA