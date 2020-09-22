Covid seyahatle ölüme tam gaz! Fazla yolcu alan minibüse ceza
Jandarma Genel Komutanlığı tarafından Ankara'da yapılan kontrolde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşın fazla yolcu alan minibüse gerekli idari işlemlerin yapıldığını açıkladı.
Başkent Ankara'da Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yapılan kontrolde, 20'si ayakta olmak üzere toplam 35 yolcunun olduğu minibüse gerekli idari işlemlerin yapıldığını açıkladı.
Jandarma Genel Komutanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
“Covid Seyahatle Ölüme Tam Gaz!
Jandarma Trafik Timi tarafından Ankara’da yapılan kontrolde, 20'si ayakta olmak üzere toplam 35 yolcunun olduğu minibüs durdurularak gerekli idari işlemler yapılmıştır”
Jandarma Genel Komutanlığı'nın paylaşımı:
Covid Seyahatle Ölüme Tam Gaz!— T.C. Jandarma Gn. K (@jandarma) September 22, 2020
Jandarma Trafik Timi tarafından Ankara’da yapılan kontrolde, 20'si ayakta olmak üzere toplam 35 yolcunun olduğu minibüs durdurularak gerekli idari işlemler yapılmıştır.#JandarmaTrafik
Maske?
Mesafe↔️
Temizlik? pic.twitter.com/eRWtimCiog