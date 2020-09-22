Covid seyahatle ölüme tam gaz! Fazla yolcu alan minibüse ceza

Başkent Ankara'da Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yapılan kontrolde, 20'si ayakta olmak üzere toplam 35 yolcunun olduğu minibüse gerekli idari işlemlerin yapıldığını açıkladı.

Jandarma Genel Komutanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

“Covid Seyahatle Ölüme Tam Gaz!

Jandarma Trafik Timi tarafından Ankara’da yapılan kontrolde, 20'si ayakta olmak üzere toplam 35 yolcunun olduğu minibüs durdurularak gerekli idari işlemler yapılmıştır”

Jandarma Genel Komutanlığı'nın paylaşımı: