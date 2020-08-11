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  3. Akılalmaz olay! Alacaklısını kovalarken tabancayla 3 kişiyi vurdu

Akılalmaz olay! Alacaklısını kovalarken tabancayla 3 kişiyi vurdu

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir vatandaş sanayi sitesinde gördüğü alacaklısını kovalarken ateş açtığı tabancayla bir iş yerindeki 3 kişiyi yaraladı.

Akılalmaz olay! Alacaklısını kovalarken tabancayla 3 kişiyi vurdu 1110

Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesi İzmit Sanayi Mahallesi 11. Cadde’de gerçekleşti.