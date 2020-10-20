Akılalmaz olay! Karantinadaki 1 kişi nişan töreninde yakalandı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde yaşayan bir vatandaş koronavirüse yakalanan bir hasta ile temaslı olması sebebiyle evinde karantinada olması gerekirken bir nişan törenine katıldı.

KARANTİNA KURALINI İHLAL EDİP NİŞAN TÖRENİNE KATILDI

Nişan törenine davetli kişilerle temas eden kişiye 3 bin 150 TL para cezası kesildi. Şahıs, karantinasını tamamlaması için yurda götürüldü.

4 KİŞİYE 392'ŞER TL PARA CEZASI

Öte yandan, başka bir nişan töreninde ise 4 kişiye emre aykırı davranıştan dolayı 392’şer TL para cezası kesildi. Kesilen cezaların toplamı 4 bin 718 TL olarak kaydedildi.

TAVŞANLI KAYMAKAMLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Tavşanlı Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kıymetli vatandaşlarımız, devletimizin ve kamu görevlilerinin aldığı her tedbire rağmen bu tür davranışlarda bulunmak, salgının yayılmasını hızlandıracaktır. Daha sıkı tedbirler alınmasına meydan vermemek için, lütfen hem kendi sağlığımız, hem de çevremizdekilerin sağlığı için kurallara uyalım. Kural ihlali görüldüğü anda, 112 ihbar hattına veya Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden ihbarda bulunalım.”

KORONAVİRÜSTE SON DURUM

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı.

Tabloya göre son 24 saatte 74 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 9 bin 445’e yükseldi. Bugün toplam 116 bin 565 test yapılırken, bin 894 yeni vaka tanısı konuldu. Toplam vaka sayısı 351 bin 413 oldu. Bugün iyileşen bin 512 kişiyle birlikte toplam iyileşen toplam hasta sayısı 306 bin 939'e yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 5,6, toplam ağır hasta sayısının ise bin 545 olduğu açıklandı.