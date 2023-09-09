Akıllara durgunluk veren hırsızlık: Kaza yaptılar ama çalmaktan vazgeçmediler

Tekirdağ'da akıllara durgunluk veren motosiklet hırsızlığı kameralara yansıdı. Biri makseli 5 çocuk, çaldıkları motosikletle kaza yapmalarına rağmen çalmayı kafalarına koydukları motosikleti alıp kaçtılar.

Olay, Süleymanpaşa ilçesi Köprübaşı Mevkiinde bir alışveriş merkezinin önünde meydana geldi. Park halinde bulunan motosikletin bir grup çocuk tarafından çalınma anı vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Kameralara yansıyan görüntülerde bir araya gelen biri maskeli toplamda 5 çocuk, motosikleti olduğu alandan çıkarmak için bir süre çabaladı. Yaklaşık 30 saniyede motosikleti sıkıştırdıkları kamyonetin yanından çıkaran çocuklardan 4'ü motosiklete binmeye çalışırken, bir çocukta önden motosikletin tekerine binmeye çalıştı. Tam o sırada motosikleti sürmeye çalışan çocuğun gaza basmasıyla, motosikletin tekerine binen çocuk savrularak düştü. Kontrolden çıkan motosiklet, daha sonra alanda bulunan bariyerlere çarparak devrildi.

Kazaya rağmen çaldılar

Motosikletin devrilmesi ile kazayı yara almadan atlatan çocuklar, bun rağmen yere düşen motosikleti kaldırıp çaldıkları motosiklet ile hızla alandan uzaklaştı.

Motosikletin sahibi Mehmet Bozok, ise bunun üzerine emniyete giderek şikayetçi oldu. Polis ekipleri, şüphelilerle ilgili arama çalışması başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)