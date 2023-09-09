Akıllara durgunluk veren hırsızlık: Kaza yaptılar ama çalmaktan vazgeçmediler

Tekirdağ'da akıllara durgunluk veren motosiklet hırsızlığı kameralara yansıdı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
YAYINLAMA
Google News
Akıllara durgunluk veren hırsızlık: Kaza yaptılar ama çalmaktan vazgeçmediler

Tekirdağ'da akıllara durgunluk veren motosiklet hırsızlığı kameralara yansıdı. Biri makseli 5 çocuk, çaldıkları motosikletle kaza yapmalarına rağmen çalmayı kafalarına koydukları motosikleti alıp kaçtılar.

Olay, Süleymanpaşa ilçesi Köprübaşı Mevkiinde bir alışveriş merkezinin önünde meydana geldi. Park halinde bulunan motosikletin bir grup çocuk tarafından çalınma anı vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Kameralara yansıyan görüntülerde bir araya gelen biri maskeli toplamda 5 çocuk, motosikleti olduğu alandan çıkarmak için bir süre çabaladı. Yaklaşık 30 saniyede motosikleti sıkıştırdıkları kamyonetin yanından çıkaran çocuklardan 4'ü motosiklete binmeye çalışırken, bir çocukta önden motosikletin tekerine binmeye çalıştı. Tam o sırada motosikleti sürmeye çalışan çocuğun gaza basmasıyla, motosikletin tekerine binen çocuk savrularak düştü. Kontrolden çıkan motosiklet, daha sonra alanda bulunan bariyerlere çarparak devrildi.

Kazaya rağmen çaldılar

Motosikletin devrilmesi ile kazayı yara almadan atlatan çocuklar, bun rağmen yere düşen motosikleti kaldırıp çaldıkları motosiklet ile hızla alandan uzaklaştı.

Motosikletin sahibi Mehmet Bozok, ise bunun üzerine emniyete giderek şikayetçi oldu. Polis ekipleri, şüphelilerle ilgili arama çalışması başlattı.

Akıllara durgunluk veren hırsızlık: Kaza yaptılar ama çalmaktan vazgeçmediler

Akıllara durgunluk veren hırsızlık: Kaza yaptılar ama çalmaktan vazgeçmediler

Akıllara durgunluk veren hırsızlık: Kaza yaptılar ama çalmaktan vazgeçmediler

Akıllara durgunluk veren hırsızlık: Kaza yaptılar ama çalmaktan vazgeçmediler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Kahramanmaraş’ta feci kazanın görgü tanıkları olayı anlattı
Kahramanmaraş’ta feci kazanın görgü tanıkları olayı anlattı
Adıyaman'da kuduz alarmı! Köye giriş çıkışlar 6 ay yasaklandı!
Adıyaman'da kuduz alarmı! Köye giriş çıkışlar 6 ay yasaklandı!
Bursa’da iki grup genç arasında dehşet veren kavga! Satır ve bıçaklar konuştu
Bursa’da iki grup genç arasında dehşet veren kavga! Satır ve bıçaklar konuştu
Mezarlıkta can pazarı! Freni patlayan kamyon defin için bekleyen kalabalığın arasına daldı! 5 ölü, 25 yaralı var
Mezarlıkta can pazarı! Freni patlayan kamyon defin için bekleyen kalabalığın arasına daldı! 5 ölü, 25 yaralı var
Son Haberler
G20 Liderler Sonuç Bildirisi yayımlandı
G20 Liderler Sonuç Bildirisi yayımlandı
Ozan Kabak: "Her şey bitmiş değil"
Ozan Kabak: "Her şey bitmiş değil"
Ümraniye Belediyesinden toplu sünnet şöleni
Ümraniye Belediyesinden toplu sünnet şöleni
Türk askerini karşılayan 100 yıllık tarihi Türk bayrağı DEÜ’ye bağışlandı
Türk askerini karşılayan 100 yıllık tarihi Türk bayrağı DEÜ’ye bağışlandı
Antalya'da safari faciası! 1 turist öldü, 10 turist yaralandı!
Antalya'da safari faciası! 1 turist öldü, 10 turist yaralandı!
Pendik’te Cuma namazında kavga! 2 kişi tekme tokat bir birine girdi, küfürler havada uçuştu, cemaat kavgayı zor ayırdı
Pendik’te Cuma namazında kavga! 2 kişi tekme tokat bir birine girdi, küfürler havada uçuştu, cemaat kavgayı zor ayırdı
Çok Okunanlar
Tiktok fenomeni Duygu Özaslan'ın kadınlara ilişki tavsiyeleri gündem oldu! "Zor olun, bonus gibi düşünün"
Tiktok fenomeni Duygu Özaslan'ın kadınlara ilişki tavsiyeleri gündem oldu! "Zor olun, bonus gibi düşünün"
Fıkra gibi dükkan! Görenler gülmeden geçemiyor! "Taze Yomurta tavuk yeni etti"
Fıkra gibi dükkan! Görenler gülmeden geçemiyor! "Taze Yomurta tavuk yeni etti"
Milli eğitim bakanlığı açıkladı! Açık liselere geçiş kaldırıldı mı? AÖL'ye geçiş olmayacak mı?
Milli eğitim bakanlığı açıkladı! Açık liselere geçiş kaldırıldı mı? AÖL'ye geçiş olmayacak mı?
Ünlü oyuncu rolüne kendini fazla kaptırdı, hırsızlık yapmakla kalmadı, havalimanını bir birine kattı
Ünlü oyuncu rolüne kendini fazla kaptırdı, hırsızlık yapmakla kalmadı, havalimanını bir birine kattı
Fas’ta 7 büyüklüğünde deprem! Çok sayıda binada yerle bir oldu!
Fas’ta 7 büyüklüğünde deprem! Çok sayıda binada yerle bir oldu!
Sokakta kediyi seven küçük çocuk arabanın altına kalarak feci şekilde can verdi, o korkunç anlar kameraya yansıdı
Sokakta kediyi seven küçük çocuk arabanın altına kalarak feci şekilde can verdi, o korkunç anlar kameraya yansıdı
Yorumlananlar
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
Gazetecinin sorusu Hakan Fidan'ı gülümsetti, o gülümsemeye binlerce yorum yağdı
Gazetecinin sorusu Hakan Fidan'ı gülümsetti, o gülümsemeye binlerce yorum yağdı
Bu nasıl evlat? Öz evladı tarafından bayıltılarak soyuldu!
Bu nasıl evlat? Öz evladı tarafından bayıltılarak soyuldu!