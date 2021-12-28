Akıllara durgunluk veren olay! 17 yaşındaki gencin kalbine bıçak saplayıp Tiktok videosu çektiler!

Olay 26 Aralık Pazar günü Büyükçekmece Pınartepe Mahallesi'nde bulunan bir sitede gerçekleşti.

Arkadaşının yaşadığı siteye misafir olarak gelen Doğu Türkistan uyruklu 17 yaşındaki Ensar Halife, burada Yusuf Baran D. (16) ve Hüseyin Ulaş H. ile tartıştı.

Site bahçesinde yaşanan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada Ensar H. göğsüne aldığı iki bıçak darbesiyle ağır yaralandı. Ensar Halife, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Halife'nin hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi. Ensar Halife'nin hastanede tedavisi sürerken polis olayla ilgili çalışma başlattı.

BIÇAKLAYIP TİKTOK VİDEOSU ÇEKTİLER

Olayın ardından Yusuf Baran D. (16) ve Hüseyin Ulaş H. "Sizce ben adam vurduktan sonra karakolda tiktok çekmiş miyim" yazarak video çekti ve paylaştı.

TUTUKLANDILAR

Sosyal medyada yayınlanan görüntüden yola çıkan ekipler, şüphelilerin yerini tespit etti. Yusuf Baran D. (16) ve Hüseyin Ulaş H. Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Polis, videonun karakol dışında çekildiğini belirtti. İki şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.