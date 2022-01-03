Akıllara durgunluk veren olay! 4 yaşında kaçırıldı, çizdiği köy haritasıyla 37 yaşında annesini buldu!

Akıllara durgunluk veren olay Çin Yunnan eyaletinde meydana geldi. 4 yaşındaki Li Jingwei, komşusu tarafından kaçırılarak bir aileye satıldı. Kaçırılma olayını aklından çıkaramayan Li Jingwei, büyüdükçe yaşadığı köyün haritasını hatırlayabilmek için bir sopayla yere çizdi.

KÖYÜN HARİTASINI ÇİZDİ

37 yaşına gelen Li Jingwei, hatırladıkları çizdiği köyün haritasını çizerek internet ortamında yayınlayıp halktan yardım istedi. Li, internet ortamındaki paylaşımında, " Ben evini arayan bir çocuğum. 1989'da yaklaşık 4 yaşındayken bir komşu beni Henan'a götürdü. Bu da evimin olduğu bölgenin aklımdan çizdiğim bir haritası.'' ise ifadelerini kullandı.

POLİS HAREKETE GEÇTİ, ANNESİNİ BULDU

Polislerin başlattığı soruşturma sonrası Li Jingwei, yaşadığı köyün ve annesinin kimliğinin belirlenmesinin ardından annesiyle bir araya geldi.

Anne, oğluna kavuştuktan sonra "Sonunda küçük bebeğimi buldum" dedi.

ANNESİ VE AKRABALARINI HARİTAYI GÖSTERDİ

Li Jingwei'nin daha sonra annesi ve diğer akrabalarıyla yemek yediği ve onlara bambu ormanları ve çeltik tarlaları hakkında çizdiği haritayı gösterdiği bildirildi.

Aradan geçen yıllarda, Li Jingwei'nin annesi, bilmeden, Çin'in orta kesiminde, kaçırılan oğlunun alındığı aynı bölgeye taşınmıştı.

BABASI HAYATINI KAYBETTİ

Li Jingwei, yeni vefat eden babasına saygısını sunmak için Yunnan'a döneceğini söyledi.

Li Jingwei, haritayı çevrimiçi yayınlamak için, ebeveynlerin ve çocukların tanıtımını yaptığı son toplantılardan ilham aldığını söyledi.