Akıllara durgunluk veren olay! Tabuta son kez bakınca büyük şok yaşadılar! Meğersem gördükleri kişi...

Alınan bilgilere göre dün Malatya Eğitim Araştırma Hastanesi’nde Naciye Şentürk isimli kadın kalp krizi nedeniyle, Bülent Ö. isimli kişi de koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti. Yetkililer Şentürk'ün tabutunu defin için akrabalarına teslim ettikten sonra Şentürk'ün yakınları tabutu açtıklarında Bülent Ö.'nün cenazesi ile karşılaştılar. Duruma tepki gösteren Naciye Şentürk'ün yakını Ramazan Gedik, durumu sosyal medyadan anlatarak tepki gösterdi.

71 YAŞINDAKİ KADIN YERİNE 30 YAŞLARINDA ERKEKLE KARŞILAŞTILAR

Gedik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Cumartesi gecesi yakınım Naciye Şentürk, kalp krizi geçirdi. Kaldırıldığı Malatya Eğitim Araştırma Hastanesi’nde vefat etti. Bizler de sabah cenazemizi almaya geldiğimizde morgda açıp bakmak istedik. Açtığımızda bize verilen cenazenin Naciye Şentürk olmadığını gördük. Bizim cenaze 71 yaşındaki Naciye Şentürk olması gerekirken tabutta olan 30’lu yaşlarda genç bir erkekti. Şaşırıp kaldık”

AMBULANSI ARADI, CENAZE KONTROL EDİLDİ

Durumu ilgililere izah ettiklerini dile getiren Gedik, morg görevlisi kişinin cenazenin kendilerinin olduğunu söylediğini ifade ederek," Bülent Özer’in yakınları bizden önce bizim cenazemizi alıp defnet etmek üzere ayrılmışlardı. Hemen ambulans şoförünü arayıp, durumu izah ettik. Bizi beklemelerini söyledik. Ve kendi cenazelerini de kontrol etmelerini söyledik" diye konuştu.

MEZARLIĞA GİDİP CENAZELERİ DEĞİŞTİRDİLER

Kendilerine teslim edilen cenazenin Kovid-19 nedeniyle öldüğünü dile getiren Gedik," Aile bu yüzden kendi sağlığını tehdit etmemek için kontrol etmeden teslim almış. Biz de kendi cenazemiz diye rahat bir şekilde morga girdik. Bu affedilmeyecek bir hata. Sonuç itibariyle mezarlığa gelip cenazeleri değiştirdik” ifadelerini kullandı.

"SONUNA KADAR KANUNİ YOLLARI DENEYECEĞİM"

Hastane başhekiminin de konuya inanamadığını ifade eden Gedik, başhekimin kendilerine,"

‘Olayın üzerine gidip sorumlular hakkında gerekli işlemleri yapacağım’ dediğini aktardı. Gedik," Ben bu işin peşini bırakmayıp, sonuna kadar kanuni yoları deneyeceğim. Bugün bu yanlışı düzeltmezsek yarın daha ciddi sorunlar ortaya çıkabilir” şeklinde konuştu.

İŞLEM BAŞLATILDI

Öte yandan Malatya Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Erdal Aktük ise cenazelerin karışması olayına ilişkin olarak ilgili görevli hakkında gerekli işlemlerin başlatıldığını açıkladı.