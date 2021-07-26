Akıllarda soru işareti kalmayacak, Prof. Dr. Uğur Şahin net konuştu! Üçüncü doz aşı gerekli mi?

Koronavirüs salgınına karşı aşılama tüm dünyada ve ülkemizde devam ediyor. Ancak Hindistan'da ortaya çıkan ve hızla yayılan Delta varyantı aşıların koruma oranını ciddi oranda düşürürken üçüncü doz aşı konusu gündeme geldi. Bu konuda görüşü merak edilen isim olan, Türkiye'de de milyonlarca kişiye de uygulanan BioNTech aşısının mucidi Prof. Dr. Uğur Şahin, Wall Street Journal’a özel bir demeç verdi.

Sözcü Gazetesinin haberine göre Prof. Dr. Uğur Şahin, “Aşının yarattığı Covid-19 bağışıklığı düşüyor fakat şu an üçüncü bir doz aşıya nadiren ihtiyaç var” dedi.

"ÜLKELER KARAR VERMELİ"

Üçüncü doz aşı konusunda ülkelerin kendisi kararlarını alması gerektiğini dile getiren Şahin, “ Ülkeler, kırılgan ve riskli gruptaki insanlara ekstra doz aşı verip vermeme konusunda kararı kendileri almalı” diye konuştu.

"ANTİKOR SEVİYESİ AZALIYOR, KORUMA DAHA DÜŞÜK"

Üçüncü doz aşıya henüz gerek olmadığını kaydeden Şahin," Antikor seviyeleri azalıyor. Aşının yeni varyantlara karşı sağladığı koruma daha düşük. Antikor seviyelerinin düşmesi demek insanların hastalanması anlamına gelebilir. Fakat henüz hücrelerin bağışıklığının düştüğüne dair bir kanıt yok. Çünkü hastalık bulaşanlar, bu rahatsızlığı ağır atlatmıyor” ifadelerini kullandı.

İSRAİL'DEKİ ARAŞTIRMA ÜÇÜNCÜ DOZU GÜNDEME GETİRMİŞTİ

İsrail'de yapılan araştırmada BioNTech aşısının Delta varyantına karşı etkisinin düştüğü İsrail’in Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanmıştı. Buna göre iki doz aşının Delta varyantına karşı enfeksiyon riskine karşı yüzde 39 oranında koruma sağladığını, semptom gösteren vara riskini de yüzde 40 oranında azalttığını açıklamıştı. İsrail’deki verilere göre aşı, hastalığı ağır geçirme oranını ise yüzde 91 oranında engelliyor.

İsrail bu araştırmanın ardından bazı gruplara üçüncü doz aşı yapmaya başladı.

TÜRKİYE'DE SİNOVAC OLANLARA ÜÇÜNCÜ DOZ YAPILIYOR

Öte yandan Türkiye'de Sinovac aşısı olan 50 yaş ve üstü vatandaşlara BioNTech aşısıyla üçüncü doz aşı uygulanıyor. İki doz BioNTech aşısı olanlara henüz üçüncü doz aşı yapılmıyor.

TÜRKİYE'DE SALGININ SON DURUMU

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 223 bin 837 Kovid-19 testi yapıldı, 14 bin 230 kişinin testi pozitif çıktı, 55 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 5 bin 211 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 63,61, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 36,80 olarak gerçekleşti.

Kovid-19'la mücadele kapsamında, son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz 547 bin 997 aşı uygulandı.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı 39 milyon 482 bin 796'sı birinci doz, 22 milyon 840 bin 591'i ikinci doz, 3 milyon 819 bin 417'si üçüncü doz olmak üzere 66 milyon 142 bin 804'e yükseldi.

En az bir doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, İzmir ve Tekirdağ oldu.

En az bir doz aşı yapılanların oranının en az olduğu iller ise Bitlis, Şanlıurfa, Mardin, Siirt, Diyarbakır, Muş, Batman, Bingöl, Gümüşhane ve Iğdır olarak sıralandı.

Son dakika | Sağlık Bakanlığı açıkladı! Bugüne dek 66 milyon 160 bin 775 doz koronavirüs aşısı yapıldı

25 Temmuz 2021 Pazar Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Bugünkü korona tablosu | Vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?