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  3. "Akıllarından başlarını alırım" diyen Ekrem İmamoğlu'na, Abdulkadir Selvi'den "Önce İstanbul'a Metrobüs al!"

"Akıllarından başlarını alırım" diyen Ekrem İmamoğlu'na, Abdulkadir Selvi'den "Önce İstanbul'a Metrobüs al!"

Ekrem İmamoğlu'nun "Bana bütçe dersi vermeye kalkmasınlar, akıllarını baştan alırım" tehdidi sosyal medyanın gündemine oturmuştu. İBB Başkanı'na, Abdulkadir Selvi'den "Önce Metrobüs alsınlar" cevabı geldi.

"Akıllarından başlarını alırım" diyen Ekrem İmamoğlu'na, Abdulkadir Selvi'den "Önce İstanbul'a Metrobüs al!"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, "Bana bütçe dersi vermeye kalkmasınlar, akıllarını başlarından alırım" açıklamaları çok konuşuldu. Sosyal medyada gündem olan konuşmaya, Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'den yanıt geldi. Selvi, İmamoğlu'nun tehdidini tiye alarak, "Bir siyasetçinin ağzına yakışmayan, 'Akıllarını başlarından alırım' diye meydan okumak yerine önce İstanbul’a metrobüs alın." ifadelerini kullandı.

Akıllarından başlarını alırım diyen Ekrem İmamoğlu'na, Abdulkadir Selvi'den Önce İstanbul'a Metrobüs al!

"TARİHİN EN REZİL İBB'Sİ"

Abdulkadir Selvi'nin, "Bir siyasetçinin ağzına yakışmayan, 'Akıllarını başlarından alırım' diye meydan okumak yerine önce İstanbul’a metrobüs alın." ifadelerini kullanması, takipçilerini bir hayli güldürürken, "Tarihin en rezil İBB'si" eleştirileri de beraberinde geldi.

Akıllarından başlarını alırım diyen Ekrem İmamoğlu'na, Abdulkadir Selvi'den Önce İstanbul'a Metrobüs al!Akıllarından başlarını alırım diyen Ekrem İmamoğlu'na, Abdulkadir Selvi'den Önce İstanbul'a Metrobüs al!

Büşra Mercimek
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