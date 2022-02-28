Akıllı Bina Otomasyon Sistemleri Bakım Onarımcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Akıllı Bina Otomasyon Sistemleri Bakım Onarımcısı maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Akıllı Bina Otomasyon Sistemleri Bakım Onarımcısı pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Akıllı Bina Otomasyon Sistemleri Bakım Onarımcısı nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Akıllı Bina Otomasyon Sistemleri Bakım Onarımcısı olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Akıllı Bina Otomasyon Sistemleri Bakım Onarımcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 Akıllı Bina Otomasyon Sistemleri Bakım Onarımcısı Maaşları

Akıllı Bina Otomasyon Sistemleri Bakım Onarımcısı maaşı ortalama olarak aylık 9950_TL'dir. En düşük Akıllı Bina Otomasyon Sistemleri Bakım Onarımcısı maaşı 8650_TL, En yüksek ise 11250_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Akıllı Bina Otomasyon Sistemleri Bakım Onarımcısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7421.30

Meslek Adı :

Akıllı Bina Otomasyon Sistemleri Bakım Onarımcısı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Elektrik Ve Elektronik İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Elektronik Ve Telekomünikasyon Kurulumcuları Ve Tamircileri

Meslek Birim Grubu :

Elektronik Mekanikerleri Ve Servis Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Binalara ait yangın algılama ve ihbar sistemleri, kapalı devre kamera kontrol güvenlik sistemleri, soygun alarm ve ihbar sistemleri, tesisi, kurulum bakım ve onarımına ilişkin işlemleri belirli bir süre içerisinde yapma bilgi ve becerisine sahip kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Akıllı Bina Otomasyon Sistemleri Bakım Onarımcısı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Yangın algılama ve ihbar sistemleri keşifini yapmak,

b) Yangın algılama ve ihbar sistemlerinin bağlantılarını ve montajını yapmak,

c) Yangın algılama ve ihbar sistemlerinde bakım ve onarım yapmak,

d) Soygun alarm sistemleri keşifini yapmak,

e) Soygun alarm sistemlerinin bağlantıları ve montajını yapmak,

f) Soygun alarm sistemlerinde bakım ve onarım yapmak,

g) Kapalı devre kamera sisteminde kullanılan kameraları seçmek,

h) Kapalı devre kamera sistemi eleman ve malzemelerinin bağlantılarını yapmak,

i) Kapalı devre kamera sistemi ünite ve cihazlarını kullanmak,

j) Kapalı devre kamera sisteminin kurulumunu yapmak,

k) Kapalı devre kamera sisteminin arızalarını gidermek,

l) Elektrikli ev aletlerinin uzaktan kontrolünü yapmak,

m) Elektrikli ev aletlerinin kontrolü için mikro denetleyicileri kullanmak,

n) Kablosuz ağ kurmak,

o) Ağ elemanları ve ağ sistemleri seçmek,

p) Ağ protokol işlemlerini yapmak,

q) Web tabanlı uzaktan kontrol yapmak,

Güncel Meslek : EVET

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