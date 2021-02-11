Akıllı Bina Otomasyon Sistemleri Bakım Onarımcısı Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Elektronik Teknolojisi Teknikeri/Endüstriyel Elektronik Teknikeri mesleği için “3114.10” kod olarak kullanılır iken Pazarlama/Tarım İşletmeciliği Ve Pazarlama Meslek Elemanı mesleği için “3142.41” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Akıllı Bina Otomasyon Sistemleri Bakım Onarımcısı Meslek Kodu “7421.30” olarak belirlenmiştir.

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