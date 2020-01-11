Akıllı çöp konteynırları Bodrum’da göreve başladı

Bodrum sokaklarında akıllı çöp konteynırları dönemi başladı. Çipli olan çöp konteynırları çöpün dolduğunu, ne zaman boşaltıldığını, ısı derecesini ve çöp suyunu akıttığında haber veriyor.

Bodrum Belediyesi tarafından projelendirilerek hayata geçirilen "Akıllı Atık Toplama Sistemi" pilot bölge olarak seçilen Konacık'tan başlatıldı. Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün "Mis Gibi Bodrum" eylem planı kapsamında satın alınan 37 adet 3 tonluk sensörlü yeni nesil çöp konteynırı, Çok Amaçlı Çöp Aracı (ÇAÇA)'nın da hizmete girmesiyle birlikte halkın hizmetine sunuldu. ÇAÇA'nın ilk denemesini Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras yaptı. Bodrum'da, Akıllı Atık Toplama ve Kent Temizliği kapsamında halihazırda kullanımı devam eden 750 litre kapasiteli çöp konteynırları yerine, 3 tonluk yeni nesil konteynırlar yerleştirilmeye başlandı. Pilot bölge olarak seçilen Konacık Mahallesinde ki cadde ve sokaklarda bulunan saç konteynırlar yenileri ile değiştiriliyor. Daha az zaman ve daha az yakıt ile daha çok iş performansı hedefleyen yeni sistem aynı zamanda çevreci özellikleriyle dikkat çekiyor. Sensörlü olduğu için ısısı 60 dereceye ulaştığı anda takip merkezine bildirim gönderme özelliğine sahip olan konteynırlar, çöp kaynaklı yangın riskini de minimuma indiriyor. Çöp dolduğunda, çöp suyu sızıntı yaptığında da merkeze bildiriyor. Aynı zamanda içinde bulunan sistem ile konteynır boşaltıldığı zamanı kayıt alıyor. Belirli periyotlarda boşaltılmadığı zaman yada bakımı yapılmadığı zaman yetkili birimlere sinyal gönderiyor.

İlk denemeyi Başkan Aras yaptı

Sabah saatlerinde Konacık Mahallesinde 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'nde tanıtımı yapılan teknolojik donanımlı modern Çok Amaçlı Çöp Aracı-ÇAÇA'ya binen Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, operatör ile birlikte yeni nesil konteynır boşaltımını denedi. Aracı ve uygulanacak sistemi inceleyen Başkan Aras,"Bugün ilk denemeyi yaptık. Mevcut konteynırlar 750 litre civarında çöp alırken bu konteynırlar 3 bin litre kapasiteli. Yani yaklaşık 5 saç konteynırı kaldırıyoruz yerine bir tane yeni konteynır koyuyoruz. Yeni aracımızı bir operatör kullanıyor ama şu an kullanılan konvansiyonel araçlarımızda üç personel çalışıyor. Aracın arkasında iki personel yaz-kış zor şartlarda çalışıyor. Bu yeni sistemde gerçekten çok önemli kazanımlar elde etmiş oluyoruz. Elbette bu sistem Bodrum'un geneline yayılana kadar belirli bir süreç geçecek. Bu yeni nesil konteynırların bizim için en önemli taraflarından biri de yürüttüğümüz projedeki Akıllı Atık Toplama ve Kent Temizliği Yönetimine uyumlu olması." dedi.

Bir taraftan Bodrum'un çöp sorununu gündemden çıkarmak için çalışırken diğer taraftan da inovasyon çalışmalarının sürdüğünü sözlerine ekleyen Başkan Aras, kısa süre içinde çok tasarruflu, merkezden yönetilebilen akıllı aydınlatma sistemini vatandaşların hizmetine sunacaklarını açıkladı.

Soğuğa ve güneş ışınlarına dayanıklı yeni nesil konteynırlar, atık çöp sularının dışarı sızmasını önlemek üzere tasarlanmış depoya sahip. Akıllı atık toplama sistemi için sensör yerleştirilen bu konteynırların izleme ve takibi online olarak yapılabiliyor. Konteynırlar, uzaktan kumandalı, tam elektronik sistemli ÇAÇA tarafından toplanarak düzenli olarak temizlenecek. 2020 Mayıs ayı sonuna kadar toplam 200 adet yeni nesil konteynır Bodrum Yarımadası'nda tespit edilen çöp kara noktalarına yerleştirilmiş olacak.

Kaynak: İHA