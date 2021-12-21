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Akıllı isminin anlamı nedir, Akıllı ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Akıllı isminin anlamı; Gerçeği iyi gören ve ona göre davranan, akil demektir. Bu içeriğimizde Akıllı isminin özellikleri, isim analizi, kader sayısı, Akıllı isminin Kuran’da geçip geçmediği,  isminin kökeni, cinsiyeti, harf sayısı ve rengi gibi bir çok araştırmayı sizler için yayınlıyoruz.

Akıllı isminin anlamı nedir, Akıllı ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Akıllı isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Akıllı ismi ne demek, Akıllı ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor. 

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Akıllı isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Akıllı İsminin anlamı nedir? TDK Akıllı anlamı:

TDK'de Akıllı ismi; Gerçeği iyi gören ve ona göre davranan, akil anlamına gelmektedir.

Akıllı İsmi Kuranda geçiyor mu?

Kuran'da Akıllı ismi yer almamaktadır.

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Akıllı isminin kökeni:

Akıllı ismi Arapça kökenli bir isimdir. Türkiye'de Akıllı ismini kullanan 5 kişi bulunmaktadır.

Akıllı isminin cinsiyeti:

Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

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Akıllı isminin rengi:

Kestane

Akıllı ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 6 harf bulunmaktadır.

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Akıllı isminin Harf Analizi Nedir ?

Akıllı ismi 6 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

A : Öncü, lider, mantıklı

K : Kariyerli

I : Duygusal, sezgisel, sanatçı

L : Sanatsal, naif, yetenekli

L : Sanatsal, naif, yetenekli

I : Duygusal, sezgisel, sanatçı

Akıllı isminin Numerolojisi Kaçtır?

Akıllı ismi 6 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

A: 1

K: 14

I: 11

L: 15

L: 15

I: 11

= 67 Akıllı İsminin Numeroloji Toplamı 67’dir.

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Akıllı isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Akıllı ismi 6 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Akıllı isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

A: 1K: 2I: 9L: 3L: 3I: 9 = 27

2 7 = 9 Kader sayısıdır

Akıllı isminin 9 kader sayısına göre kişilik özellikleri

9 – Hümanist, insancıl kişiliği ile öne çıkan ve sanatsal yeteneğini gösteren bir kişiliğe sahiptir. Romantizm ve duygusallık deyince akıllara o gelir. Kuvvetli sezgileri ile birlikte duyarlı ve yaratıcıdır. Kendisini kanıtlamak için her yolu dener. Kötü alışkanlıklarını bırakmalı ve ufak detaylara takılı kalmamalıdır.

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