Akıllı kavşaklar sürücülere kolaylık sağlayacak

Sakarya Büyükşehir Belediyesi değişken mesaj sistemleri ile şehrin giriş noktalarına kurduğu akıllı ekranlarla sürücülere kolaylık sağlayacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından Akıllı Trafik Yönetim Sisteminin bir parçası olan Değişken Mesaj Sistemleri ile şehir içi trafiğine farkındalık ve kolaylık getiren yeni bir uygulamayı daha hizmete aldı. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Genel Sekreter Yardımcısı Ali Oktar, "Şehrimizi Akıllı Trafik Sistemleri ile donatmaya devam ediyor. Vatandaşlarımızın en kaliteli ve en iyi hizmeti alabilmesi adına insan ve doğa dostu çalışmaları hayata geçiriyoruz. Kısa süre önce 5 adet Değişken Mesaj Sistemi'ni şehrimizin giriş noktalarına kurmuştuk. Sistem sadece ekranların yer aldığı bir yapı değil. Şehrimizin muhtelif noktalarına konumlandırdığımız trafik ölçüm sistemlerinden alınan veriler, sürücülerin yol tercihleri yapabilmesi için anlık olarak akıllı ekranlardan paylaşılacak" dedi.

"Anlık yol durumu"

Ali Oktar sözlerinin devamında, "Etbalık, Tek, Beşköprü, Yenikent, Karasu-Kocaali noktalarına kurduğumuz Değişken Mesaj Sistem ile şehrin önemli bölgelerine "Hastane, Belediye, Bulvar, Çark Caddesi" gibi noktalara kaç dakikada varılacağının bilgisi kısa süre içerisinde ekranlardan anlık olarak gösterilecektir. Trafik Yönetim Ekranlarında ayrıca kapalı yollar, tek yöne dönüşen yollar, kaza durumları veya olağanüstü afet ve hava durumları dinamik olarak ekranlarla bilgilendirmeler yapılacaktır. Trafiğe kolaylık sağlayacak yeni çalışmanın hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA