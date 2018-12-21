Akıllı lensle mesafeleri kaldırın

Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Hikmet Tutarlı, akıllı lensler sayesinde gözlüğe bağımlı kalmadan yaşanabileceğini söyledi.

Akıllı lenslerin özünde katarakt ameliyatı yapılan hastaların görmesi için kullanıldığını ifade eden VM Medical Park Bursa Hastanesi Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Hikmet Tutarlı, "Katarakt ameliyatıyla birlikte gözün içine mercek, diğer adıyla göz içi lensi takıyoruz. Bu göz içi lensler, eskiden tek odaklı dediğimiz uzağa veya yakına göre ayarlanabilen lenslerdi. Son yıllarda akıllı lens dediğimiz hem uzak, hem yakın, hem de orta mesafeyi gösteren, tıpkı gözlüklerdeki gibi çok odaklı hale getirildi. Bunlar, tek mercek içerisinde 35-40 santimetreden sonsuza kadar olan mesafeyi rahat bir şekilde gösteren lenslerdir" dedi.

Akıllı lensle ameliyattan sonra hastaların hiçbir şekilde gözlük veya kontak lens kullanmadan tüm mesafeleri görebildiğini belirten Tutarlı, şunları söyledi:

"50 ile 80 santim arasındaki kör noktayı görülür hale kılmak için geliştirilmiş lenslerdir. Doğru seçim yapılırsa hasta memnuniyeti de oldukça yüksek olmaktadır. Hiçbir gözlüğe bağlı kalmadan hayatlarını idame ettirebilirler. Belli bir yaşı geçmiş, 40-45'in üzerinde olan ve gözlük kullanan kişiler bu teknolojiden faydalanabilir. Ameliyat öncesi hastanın tüm değerleri alınır ve ona göre uygun lens seçilir. Hastanın göz merceği boşaltılıp aynı yere bu lens koyulmaktadır. Özellikle son birkaç yılda çoğunlukla bu tedavinin uygulanmakta olduğunu görüyoruz."

Kaynak: İHA