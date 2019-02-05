Akıllı Tavşan Momo Meysu Outlet’te Çocuklarla Buluştu

TRT Çocuk kanalının en sevilen çizgi dizi kahramanı Akıllı Tavşan Momo, ve en yakın arkadaşı Yumi yarı yıl tatilinde Kayseri'nin ilk Outlet Alışveriş ve Yaşam Merkezi Meysu Outlet'te çocuklarla buluştu.

Minik ziyaretçiler, Kayseri'de ilk kez gerçekleşen Akıllı Tavşan Momo etkinliğinde doyasıya eğlenirken müzikli dans gösterilerine keyifle eşlik ettiler. Etkinlik sonrasında çocuklar Momo ile hatıra fotoğrafı çektirme şansı yakaladılar.

Yönetimi JLL tarafından yapılan, Gülsan Gıda San ve Tic Aş yatırımı olan Meysu Outlet AVM, eğlence ve sürprizlerle dolu etkinlik ve kampanyalarını sürdürmeye devam ediyor.

Kaynak: İHA