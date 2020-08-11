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Akıllı telefon piyasasında büyük indirim!

Akıllı telefon piyasasının fiyat-performans açısından iyi diyebileceğimiz telefonlarında büyük indirimler mevcut. Bu orta segment mobil cihazlardaki indirimlere gelin birlikte göz atalım. İşte indirime giren akıllı telefonlar...

Akıllı telefon piyasasında büyük indirim! 1111

Samsung Galaxy M11 

Eski fiyatı: 2399 TL

Yeni fiyatı: 1899 TL
 