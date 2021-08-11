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  3. Akıllı telefon üreticisi Xiaomi, Mi 1 modelini alan kişilere yüzde yüz para iadesi yapacak!

Akıllı telefon üreticisi Xiaomi, Mi 1 modelini alan kişilere yüzde yüz para iadesi yapacak!

Geçtiğimiz aylarda Apple'ı geride bırakarak en çok telefon satışı yapan ikinci marka konumuna gelen Xiaomi'den kullanıcılarına bir jest geldi. 2011 yılında üretilen Mi 1 modelini ön satışla alan tüm kullanıcılarına telefon ücretinin tamamı iade edilecek.

Akıllı telefon üreticisi Xiaomi, Mi 1 modelini alan kişilere yüzde yüz para iadesi yapacak!

Çinli teknoloji firması Xiaomi, dün gerçekleştirdiği bir etkinlikte ilginç bir açıklamada bulundu. Şirketin CEO'su Lei Jun, 2011 yılında üretilen ve o dönemin amiral gemilerinden biri olarak görülen Mi 1 modelini ön satışla almış olan herkese para iadesi yapacaklarını açıkladı. Bu kararın herhangi bir problemden dolayı değil, sadece kullanıcılarına yönelik bir jest olarak alındığını dile getirdi.

Akıllı telefon üreticisi Xiaomi, Mi 1 modelini alan kişilere yüzde yüz para iadesi yapacak!

184 BİN ADET Mİ 1 SATILDI

Yapılan açıklamada, Xiaomi'nin piyasaya sürdüğü ilk akıllı telefon olan Mi 1 modelini satın alarak markaya inanan müşterilere bir teşekkür olarak para iadesi yapacak. Lei Jun, Xiaomi'nin o dönem her biri 1.999 yuan (308 dolar) fiyatla 184.600 adet Mi 1 akıllı telefon sattığını ifade etti.

Akıllı telefon üreticisi Xiaomi, Mi 1 modelini alan kişilere yüzde yüz para iadesi yapacak!

57 MİLYON DOLAR ÖDENECEK

Xiaomi Mi 1 kullanan kişilerin yapılan ödemeyi alabilmesi için, Mi ID adresinin kayıtlı olarak bulunuyor olması gerekiyor. Sadece ID'nin bulunması iade alması için yeterli olacak. Analistler, toplamda kaç adet Mi 1 model telefon ön satışı yapıldığını bilmiyor. Yapılan kabaca hesaplara göre bu kararla birlikte şirketin kasasından 57 milyon dolar çıkacak.

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