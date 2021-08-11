Akıllı telefon üreticisi Xiaomi, Mi 1 modelini alan kişilere yüzde yüz para iadesi yapacak!

Çinli teknoloji firması Xiaomi, dün gerçekleştirdiği bir etkinlikte ilginç bir açıklamada bulundu. Şirketin CEO'su Lei Jun, 2011 yılında üretilen ve o dönemin amiral gemilerinden biri olarak görülen Mi 1 modelini ön satışla almış olan herkese para iadesi yapacaklarını açıkladı. Bu kararın herhangi bir problemden dolayı değil, sadece kullanıcılarına yönelik bir jest olarak alındığını dile getirdi.

184 BİN ADET Mİ 1 SATILDI

Yapılan açıklamada, Xiaomi'nin piyasaya sürdüğü ilk akıllı telefon olan Mi 1 modelini satın alarak markaya inanan müşterilere bir teşekkür olarak para iadesi yapacak. Lei Jun, Xiaomi'nin o dönem her biri 1.999 yuan (308 dolar) fiyatla 184.600 adet Mi 1 akıllı telefon sattığını ifade etti.

57 MİLYON DOLAR ÖDENECEK

Xiaomi Mi 1 kullanan kişilerin yapılan ödemeyi alabilmesi için, Mi ID adresinin kayıtlı olarak bulunuyor olması gerekiyor. Sadece ID'nin bulunması iade alması için yeterli olacak. Analistler, toplamda kaç adet Mi 1 model telefon ön satışı yapıldığını bilmiyor. Yapılan kabaca hesaplara göre bu kararla birlikte şirketin kasasından 57 milyon dolar çıkacak.