Akıllı Yol nedir? Nerede var? | Akıllı yol özellikleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından dün açılışı yapılan Ankara - Niğde Otoyolu'nun akıllı yol olması üzerine, Akıllı yol nedir? sorusu herkes tarafından merak konusu haline geldi. Peki Akıllı yol nedir? Akıllı Yol nerede? Özellikleri nelerdir? Akıllı yol açılışı. İşte detaylar...

AKILLI YOL NEDİR?

Akıllı otoyolda kullanılan sistem sayesinde otoyol, tek bir ana kontrol merkezinden yönetiliyor. Ankara - Niğde Akıllı Otoyolu'nda ise sistem kapsamında otoyola 3 omurga halinde 1,3 milyon metrelik fiber optik kablo altyapısı döşendi; otoyol boyunca 500 trafik sensörünün yanı sıra 9 meteorolojik ölçüm istasyonu, 208 olay algılama kamerası, 335 akıllı ulaşım saha yönetim ünitesi ve 687 dijital ortam sunucusu kurulumu yapıldı.

AKILLI YOL NEREDE?

Ankara-Niğde Otoyolu kapsamında otoyol güzergahına yerleştirilen olay algılama kameralarıyla elde edilen görüntüler, anında merkezde ekrana düşüyor. Otoyolda bir kaza meydana geldiğinde ya da bir araç durduğunda, bir yaya girdiğinde, canlı bir hayvan görüldüğünde 'akıllı' denilen sistem devreye girecek. Olayların ana ekrana düşmesinin ardından merkez operasyon başlıyor. Otoyolda bulunan sensörler sayesinde ve olay algılama sistemi sayesinde gelen görüntüler sonucunda trafik devriye ekipleri, otoyol bakım ekipleri harekete geçiyor. Ardından olay ve duruma göre trafik polisleri, jandarma, 112 ve itfaiye gibi kurumlarla koordinasyon sağlanıyor.

AKILLI YOL ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Akıllı ulaşım sistemleri ile donatılan otoyol, 275 kilometresi otoyol ve 55 kilometresi bağlantı yolu olmak üzere 330 kilometre uzunluğa sahip.

Ankara ile Niğde arasında 4 saat 14 dakika olan seyahat süresini 2 saat 22 dakikaya düşürecek otoyolun 105 kilometrelik Ankara-Acıkuyu Kavşağı arası 1'inci kesimi ile 57 kilometrelik Alayhan Kavşağı-Gölcük Kavşağı arasındaki 3'üncü kesimi hizmete girecek.

Ankara'yı Mersin'e, Adana'ya, Gaziantep'e, Hatay'a ve Şanlıurfa'ya kadar kesintisiz bölünmüş yol ile bağlayacak otoyol ile yıllık 127 milyon 551 bin litre yakıt tasarrufu sağlanacak.

15 kişilik ekibin çalıştığı Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Ana Kontrol Merkezi görüntülendi.

Kontrol merkezinden otoyol, 7 gün 24 saat izlenecek.

Otoyolda meydana gelebilecek kaza, trafik ve diğer tehlikeli durumlarda sistem devreye girecek.

Kameralarla otoyol üzerindeki olumsuzluk, kontrol merkezine aktarılacak. Merkezdeki operatörlerin devreye girmesiyle de sürücüler, güzergahtaki akıllı işaretlemeler ile mesaj yoluyla uyarılacak.

Ankara - Niğde Akıllı Otoyolu projesi kapsamında 3 bin 566 metre uzunluğunda 5 viyadük, 2 bin 368 metre uzunluğunda 49 köprü, 4 bin 506 metrelik 75 üst geçit, yaklaşık 131 milyon metreküp kazı ve 76 milyon metreküp dolgu yapılmakla birlikte, yola 22 milyon ton asfalt döküldüğü biliniyor.

AKILLI YOL AÇILIŞI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ilk akıllı otoyolu olma özelliği taşıyan Ankara-Niğde Otoyolunun Açılış Töreni'ne katıldı. Açılış törenini gerçekleştiren Erdoğan, konuşmasında da önemli mesajlar verdi. Türkiye'nin projelerinden ve seçim gündeminden bahseden Erdoğan, "Kimsenin parmak sallayarak konuşamayacağı, kimsenin üzerinde operasyon yürütemeyeceği bir Türkiye kurduk." dedi.

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türk milletinin bayrağına ve ezanına göz dikme hatasını yapanlar, yaşadıkları bunalımdan çıkış yolu ararken üç başbakan, iki bakan, bir başkomutan idam etmişlerdir. Ümit ediyoruz bugün de aynı hataya düşmez, aynı bedelleri ödemezler. Bu güzergah önce Denizli'ye ardından Antalya'ya kadar uzanacaktır. Bu bölgenin çehresi değişecek, yoğun bir şekilde ağaçlandırma, çimlendirme yapılacaktır." ifadelerini kullandı.

Ankara-Niğde otoyolunun Türkiye'nin ilk akıllı yolu olarak tasarlandığını belirten Erdoğan, "Burası akıllı yol olarak tasarlandı, trafik yoğunluğundan buzlanmaya kadar pek çok özelliği ile geleceğin yolunu inşa ettik. Koronavirüs salgını döneminde açtığımız projeler bile ülkemize kazandırdıklarımızı göstermeye yeter. Terör örgütü Ilısu Barajı ile ilgili neler çektirmedi ki ama biz dur durak bilmedik, barajı bitirdik." diye konuştu.

1915 Çanakkale Köprüsünü açmak için çalışmaların sürdüğünü belirten Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Hedefimiz 18 Mart 2022'de 1915 Çanakkale Köprüsü'nü açmak, durmak yok, yola devam anlayışıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kimsenin parmak sallayarak konuşamayacağı, kimsenin üzerinde operasyon yürütemeyeceği bir Türkiye kurduk. Bugün Doğu Akdeniz'de ve başka pek çok yerde Türkiye'nin ağırlığı hissediliyorsa bunun arkasında gücümüz vardır. (Seyhan'da) İnşasına Devlet Bahçeli Köprüsü adıyla başlanan eserin adını Bahçeli'nin talebiyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü olarak belirledik. Vesayetle, terörle, darbeyle durduramadıkları Türkiye'yi rotasından çıkarmaya çalışanlar hüsrana uğrayacaktır."

Cumhuriyetin 100’üncü yılı olan 2023’ü, millet için yeni bir zaferin miladı hâline dönüştürmek için var güçleriyle çalışacaklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları kaydetti:

“Birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sıkı sıkıya sahip çıktığımız müddetçe, hiç kimse bu ülkeyi hedeflerine ulaşmaktan alıkoyamaz. Dışarıdaki ve içerideki bozguncuların senaryoları birer birer deşifre oluyor. Vesayetle, terörle, kaosla, darbeyle, nice tuzakla durduramadıkları Türkiye’yi, ahlak ve vicdan dışı yeni oyunlarla rotasından çıkarmaya çalışanlar bir kez daha hüsrana uğrayacaktır.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Milletimiz, işte tüm bu gerçekleri gördüğü için, girdiğimiz her mücadelede, başlattığımız her projede, hamdolsun yanımızdadır. Türkiye’nin istiklal ve istikbal kavgası olarak gördüğümüz bu mücadeleyi, Allah’ın izniyle, ne pahasına olursa olsun zafere taşıyacağız” dedi.