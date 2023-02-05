Akim Abdallah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Akim Abdallah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Akim Abdallah adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Akim Abdallah Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Akim Abdallah 18 Ağu 1997 tarihinde Troyes şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Aslen Komorlar,Fransa uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Abdel Hakim Abdallah şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Akim Abdallah Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Akim Abdallah, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rodez AF futbol takımında oynamaktadır. Rodez AF takımına 11 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Akim Abdallah'nin Rodez AF ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Akim Abdallah Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/akim_abdallah29/

Akim Abdallah Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Akim Abdallah isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Akim Abdallah Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Akim Abdallah futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Troyes B

31 Temmuz 2018 yılında Tours FC

30 Haziran 2019 yılında Troyes B

1 Temmuz 2019 yılında Grenoble

11 Temmuz 2022 yılında Rodez AF

Akim Abdallah Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Akim Abdallah şuan Rodez AF takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

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