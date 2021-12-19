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Akım Azalışı ne demek, TDK'ya göre Akım Azalışı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Akım Azalışı kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Akım Azalışı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Akım Azalışı nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Akım Azalışı kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Akım Azalışı ne demek, TDK'ya göre Akım Azalışı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Akım azalışı ne demek? Akım azalışı TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi akım azalışı kelimesi. Peki akım azalışı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre akım azalışı nedir, akım azalışı kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

AKIM AZALIŞI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Akım azalışı kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre akım azalışı kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Akım uygulanan noktadan başlayarak boru hattı boyunca boru potansiyelinin ve borudan geçen akımın azalması

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