Akimasa Nakahara kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Akimasa Nakahara Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Akimasa Nakahara adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Akimasa Nakahara Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Akimasa Nakahara 13 Haziran 2005 tarihinde doğmuştur. 1,60 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 中原 章雅 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Akimasa Nakahara Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Kawasaki Frontale U18 futbol takımında oynamaktadır. Kawasaki Frontale U18 takımına - tarihinde katılmıştır. Akimasa Nakahara'nin Kawasaki Frontale U18 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Akimasa Nakahara Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Akimasa Nakahara Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Akimasa Nakahara şuan Kawasaki Frontale U18 takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.