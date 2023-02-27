Akimi Barada kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Akimi Barada Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Akimi Barada adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Akimi Barada Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Akimi Barada 30 Mayıs 1991 tarihinde Urayasu, Chiba şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 茨田 陽生 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Akimi Barada Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Universal Sports Japan Ltd, yapmaktadır. Akimi Barada, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shonan Bellmare futbol takımında oynamaktadır. Shonan Bellmare takımına 4 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Akimi Barada'nin Shonan Bellmare ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Akimi Barada Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Akimi Barada isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Akimi Barada Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Akimi Barada futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2010 yılında Kashiwa Reysol

7 Ocak 2017 yılında Omiya Ardija

4 Ocak 2020 yılında Shonan Bellmare

Akimi Barada Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Akimi Barada şuan Shonan Bellmare takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

FC Urayasu Blue Wings (1997-2000), Kashiwa Reysol Jr (2001-2003), Kashiwa Reysol Jr Yth (2004-2006), Kashiwa Reysol Yth (2007-2009)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.